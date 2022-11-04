Liseli tartıştığı liseliyi bıçakla öldürüldü

Bingöl'de bıçaklı kavgada ağır yaralanan lise öğrencisi B.Y. (16), hastanede yaşamını yitirdi.

Lise öğrencileri B.Y. (16) ile U.İ. (16) arasında Karşıya Mahallesi Hüseyin Çelik Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, B.Y. bıçakla ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan B.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan U.İ. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.