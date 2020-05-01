Lise öğrencileri yaptıkları resimlerle sağlık çalışanlarına teşekkür etti

AA

Menemen Anadolu Lisesinde görsel sanatlar eğitimi alan 30 öğrenci, okullarında salgın nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından sağlık çalışanlarına moral olması amacıyla resimler yapmaya başladı.

Hazırladıkları resimlerde sağlık çalışanlarının figürlerini de kullanan öğrenciler, onlara teşekkür etti.

Okulun görsel sanatlar öğretmenleri Hümeyra Çıplak, Gül Ulucadag Yurttaş, müzik öğretmeni Alev Uğurlar ve Türkçe öğretmeni Dilek Basali tarafından, öğrencilerin yaptığı resimlerin yer aldığı Türkçe ve İngilizce video hazırlandı.

Sosyal medyada "Sanatla sağlığa destek." başlığıyla yayınlanan 2 dakika 40 saniyelik video ilgi gördü.

Görsel sanatlar öğretmeni Çıplak, AA muhabirine, böyle bir çalışma yapma fikrinin öğrencilerinden geldiğini ve ilk duyduğunda çok duygulandığını söyledi.

Salgın nedeniyle evde olduklarını belirten Çıplak, "Sağlık çalışanlarına yardım edemiyoruz. Öğrencilerim de bu süreçte hisleriyle resimler yaparak onlara yardım etmek istedi. İçimizden geldiği gibi resimler çizdik. Amacımız, bu klipleri sosyal medyada izlediklerinde gülümsemelerini sağlamak." dedi.