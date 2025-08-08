Lise kayıt tarihleri: Lise kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt için gerekli evraklar neler?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 1. nakil sonuçları açıklandı. LGS maratonu 2. nakil tercihleri ile devam ediyor. Sürecin tamamlanmasının ardından, gözler lise kayıt tarihlerine çevrilecek. Hayal ettiği liseye girebilmek için tercihlerini tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanması ile lise kayıtlarında gerekli olan evrakları gündemine aldı. Peki, "Lise kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt için gerekli evraklar neler?" İşte 2025-2026 lise kayıt tarihleri...
- 1
Lise kayıt tarihleri, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. LGS 2. nakil tercih başvuruları, 8-12 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için boş kalan kontenjanlara 15-21 Ağustos tarihleri arasında il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Peki, "Lise kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt için gerekli evraklar neler?" İşte detaylar...
- 2
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
Lise kayıtları 2025 2026 Eğitim ve Öğretim Döneminin başlayacağı 8 Eylül'den önce tamamlanacak. Bu süreçten önce ise tercih ve nakil dönemi yer alıyor. Tercih ve nakil dönemi bittikten sonra başlayacak. Lise kayıt tarihleri henüz netlik kazanmadı.
- 3
LİSE NAKİL DÖNEMİ
Tercih sürecinin bitmesiyle birlikte 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 4-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 8 Ağustos'ta açıklandı.
İkinci nakil tercih başvuruları ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
-
- 4
15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül tarihleri arasında alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
- 5
LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER