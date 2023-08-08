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        Haberler Gündem LİSE KAYIT TARİHLERİ 2023 | LGS lise kayıtları başladı mı ve ne zaman yapılacak?

        Lise kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak?

        LGS lise kayıt tarihleri, liseye geçen öğrencilerin ve velilerinin gündeminde yer alıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2. nakil tercih sonuçları 7 Ağustos'ta açıklanırken gözler LGS lise kayıt tarihlerine çevrildi. Lise nakil işlemlerinin sona ermesinin ardından hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin yerleştirme süreci tamamlanıyor. İşte MEB 2023-2024 lise kayıt tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 14:55
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        • 1

          LGS 2. nakil sonuçlarının erişime açılmasının ardından gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. LGS yerleştirmeye esas 1. nakil tercih işlemleri 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapılırken nakil sonuçları ise 31 Temmuz'da açıklandı. İkinci nakil için tercih başvuruları 31 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arasında alınırken sonuçlar ise 7 Ağustos'ta ilan edildi. Nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler LGS lise kayıt tarihlerine çevrildi. İşte 2023 lise kayıt tarihlerine ilişkin merak edilenler...

        • 2

          LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          MEB LGS nakil ve yerleştirme takvimine göre; yerleştirmeye esas lise 2. nakil sonuçları açıklandı.

          LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

          MEB 2023-2024 LİSE NAKİL TAKVİMİ

          Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24-28 Temmuz 2023

          Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

          Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 Temmuz- 4 Ağustos 2023

          Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

        • 3

          LİSE NAKİLLERİ NASIL YAPILACAK?

          Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

          Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

          Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

          2023-2024 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi lise kayıtlarının LGS yerleştirme sonuçlarına göre sistem tarafından otomatik yapılması bekleniyor.

          Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları "açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç" sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek. LGS lise kayıt tarihlerine ilişkin MEB'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

          LİSE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ

          Yerleştirme sonuç belgesi(Mezun olunan okuldan onaylı)

          İlköğretim Öğrenim Belgesi

          Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

          Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

          Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

          4 ya da 6 Adet vesikalık fotoğraf

          Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi.

        • 4

          HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE OLACAK?

          Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

          18 Ağustos'ta yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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