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Lisaveta Karibskaya'dan tatil pozu! Sergen Yalçın ile aşk yaşıyor - Magazin haberleri

Lisaveta Karibskaya'dan tatil pozu

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk yaşadığı konuşulan Ukraynalı Lisaveta Karibskaya'nın tatil pozu olay oldu

03.08.2021 - 17:32 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın adı geçtiğimiz yıl Aslı Turanlı ile anılmıştı. Şimdilerde yeni bir birlikteliğe yelken açtığı konuşulan Yalçın'ın Ukraynalı Lisaveta Karibskaya ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

  • TATİL POZLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

    İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çiftten Karibskaya, soluğu tatilde aldı. Bikinili pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan 22 yaşındaki Lisaveta Karibskaya, beğeni yağmuruna tutuldu.

  • PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI

    Karibskaya'nın 40 maçlık maraton sonunda Beşiktaş'ın Sergen Yalçın liderliğinde kazandığı şampiyonlukta mutluluk gözyaşı döktüğü anlar, aşk iddialarını güçlendirmişti. 

    Antalya'da tatil yapan Lisaveti Karibskaya, siyah-beyazlı takımın Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandığı karşılaşmayı da televizyondan izlemişti. Karibskaya'nın, Yalçın'ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, kalp emolojisi koyması da dikkatlerden kaçmamıştı. 

  • Dedikoduların ardından ikilinin birlikte yer aldığı bu fotoğraf da sosyal medyada paylaşılmıştı. Karibskaya ile Yalçın ise henüz haklarında çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yapmamıştı.

  • "ÇOK ŞANSLIYIM"

    Ukraynalı model, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın stadında çekilen fotoğraflarına, "Türk Kartalları için bu efsanevi sezonun izleyicisi olduğum için şanslıyım" notunu düşmüştü.

    Deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek, mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ın şampiyonluğunda, Karibskaya'nın yakın arkadaşı bu paylaşımı yapmıştı.

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