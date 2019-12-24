AA

Lisanslı depolarda ürünlerini muhafaza eden üretici ve üretici örgütlerine ilave kira desteğinin yanı sıra analiz ve nakliye desteği de verilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Lisanslı depoculuk sisteminin 5 yıl süreyle desteklenmesini içeren karara göre, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, ayçiçeği için aylık ton başına 3 lira, pamuk için 7 lira, fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm ve kuru incir için ise 10 lirayı geçmemek üzere kira ücretinin yüzde 50'si oranında kira desteği verilecek. Bu ödemeler, lisanslı depo işletmelerine yapılacak.

NAKLİYE VE ANALİZ DESTEĞİ DE VERİLECEK

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticilere, üretici birlikleri, tarım kredi kooperatifleri ve birliklerini, Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen üretici örgütlerine de ürünlerini söz konusu depolara teslim etmeleri halinde, her üretim yılına ait ürün için en fazla 6 ay süreyle ilave kira desteği sağlanacak.

Üretici ve üretici örgütlerine, depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 lirayı geçmemek üzere ve her ürün çeşidi için en fazla 750 lira tutarında nakliye desteği verilecek.

Ürünlerin depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılacak analizler için de parti başına 25 lirayı geçmemek üzere Ticaret Bakanlığınca onaylanacak yetkili sınıflandırıcı ücret tarifesine göre analiz ücreti desteği sağlanacak.

Karar 17 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı tebliğleriyle belirlenecek.