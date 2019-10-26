Lopez, 2000 yılındaki Grammy törenine bu kıyafetle katıldı. Günlerce konuşulan bu tasarım, gösteri dünyasının ikonik elbiseleri arasında yerini aldı.

Lopez'in 2000'deki Grammy Ödülleri'nde giydiği elbise Google'ın görsellerinin doğmasına ilham vermişti.

Eric Schmidt o dönemde Google'da bir yazılım mühendisiydi ve internet kullanıcılarının bu aramanın sonucunda tam olarak ne görmek istediklerinden emin değildi. Elbisenin hikayesini mi arıyorlardı yoksa sadece fotoğrafını mı? Schmidt konu hakkında, "Internette bir şeyin bu kadar çok aratılması, ilk kez karşılaştığımız bir fenomendi. Google kullanıcılarının bizden ne beklediğini de pek anlayabilmiş değildik. Özetle, J.Lo o elbiseyi giydi ve Google görselleri doğdu" açıklamasını yapmıştı.