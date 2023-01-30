CENAZEDE GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ
Priscilla Presley, mahkeme başvurusunu, kızı Lisa Marie'nin yıldızlarla dolu bir anma töreniyle Graceland'de toprağa verilmesinden bir hafta sonra yaptı. Priscilla Presley, kızının cenazesinde ikiz torunları tarafından annelerine yazılan bir şiir okumuş ve “Taziye dilekleriniz için hepinize teşekkür ederim, sözlerinizle beni etkilediniz. Çok zor bir zaman oldu ama sadece sevginin orada olduğunu bilmek bile bir fark yaratıyor.” demişti.
Fotoğraflar: AP, Avalon, Splash News