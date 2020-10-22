"MUTLU YILLAR TATLI OĞLUM"

Lisa Marie Presley, dokunaklı sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

Lütfen beni bekle aşkım. Ve ben küçük kardeşlerini korumaya ve büyütmeye devam ederken, lütfen elimi tut. Bunu isterdin, biliyorum. Mutlu yıllar benim tatlı, tatlı oğlum. Sen bu dünya için çok fazla iyiydin.