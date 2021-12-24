"KONUŞMAYA KARAR VERDİLER"

Öte yandan "The Hollywood Reporter"a konuşan gerçek adlarını gizleyip kendilerini "Lily" ve "Ava" olarak tanıtan iki kadının ifadelerine göre; bu taciz olaylarının biri 2004, diğeri ise 2015 yılında meydana gelmişti.

İki kadının birbirini tanımadığını ve suçlamaların arasında yıllarca zaman farkı olduğunu belirten "The Hollywood Reporter", iki kadının da "And Just Like That..." dizisinin, acı anılarını hatırlatmasından dolayı konuşmaya karar verdiğini yazmıştı.