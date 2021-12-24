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Lisa Gentile: Chris Noth kariyerimi bitirmekle tehdit etti!

Üç kadın tarafından cinsel tacizle suçlanan "Sex And The City"nin yıldızı Chris Noth'un aleyhine dördüncü bir iddia daha geldi. Şarkıcı Lisa Gentile, Noth'un tacizine uğradığını ve ünlü aktörün kendisini olanları birine anlatırsa kariyerini bitirmekle tehdit ettiğini ileri sürdü

24.12.2021 - 13:16 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Bir dönemin efsane dizilerinden "Sex and the City"nin devamı niteliğindeki "And Just Like That..." seyirciyle buluşmuştu. Yapımın ekrana gelmesinin üzerinden bir hafta geçtikten sonra ise dizide "Bay Big" (Mr. Big) karakterini oynayan Chris Noth'a yönelik cinsel taciz iddialarına yeni bir halka daha eklendi.

  • Aktris Zoe Lister Jones, ardından gerçek adlarını gizleyip kendilerini "Lily" ve "Ava" olarak tanıtan iki kadından sonra şarkıcı Lisa Gentile de Noth'un tacizine uğradığını ileri sürdü.

    Gentile, kadın hakları avukatı Gloria Aldred ile online olarak yaptığı görüşmede yıllarca sakladığı bu olayı itiraf etti. Şarkıcı, 2002 yılında bir gece gezmesinden sonra kendisini eve bırakan aktörün, yaşadığı daireye girdiğini ve orada kendisine tacizde bulunduğunu söyledi. Lisa Gentile, Chris Noth ile 1998 yılında New York Manhattan'daki ünlü bir restoranda tanıştıklarını ifade etti.

  • "YAŞADIĞIM YERİ GÖRMEK İSTEDİ"

    Yaşadıklarını ayrıntılı bir şekilde anlatan Gentile, Noth'un bir gece kendisini otomobiliyle eve bıraktığını daha sonra yaşadığı daireyi görmek istediğini söylediğini belirtti. Şarkıcı, ünlü aktör ile birlikte eve çıktıklarında ise tacize uğradığını söyledi.

  • "ZORLA ÖPMEYE ÇALIŞTI"

    Lisa Gentile, Noth'un davranışlarından rahatsızlık duyduğunu ve bunu da ifade ettiğini söyledi. Kendisi karşı koyunca da oyuncunun daha saldırgan bir hale geldiğini sözlerine ekledi. Ünlü şarkıcı, Noth'un kendisini zorla öpmeye çalıştığını ve devamında da elle tacizi sürdürdüğünü belirtti.

  • "AŞAĞILAYACI SÖZLER SÖYLEDİ"

    Gentile, "Onu durdurmaya çalıştım. Sonra beni aşağıya doğru itti." dedi. Noth'u engellemeye çalıştıkça oyuncunun iyice sinirlendiğini sözlerine ekleyen Lisa Gentile, "Bana bağırıp, aşağılayıcı sözler söylemeye başladı. Sonra da öfkeyle evimden çıkıp gitti."ifadelerini kullandı.

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