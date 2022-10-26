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Lionel Messi bir ilki daha başardı!

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında Maccabi Haifa'yı 7-2 mağlup ederken Lionel Messi de bir ilki başardı! İki gol iki de asist yapan Messi bu alanda tarihe geçti

Giriş: 26.10.2022 - 00:42 | Güncelleme: ABONE OL
Lionel Messi bir ilki daha başardı!

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. haftasında PSG, Benfica ve Borussia Dortmund, üst tura çıkmayı garantilerken Messi de bir ilki başardı.

H Grubu'nda Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Maccabi Haifa'yı 19. ve 45. dakikalarda Lionel Messi, 32. ve 64. dakikalarda Kylian Mbappe, 35. dakikada Neymar, 67. dakikada Sean Goldberg (kendi kalesine) ve 84. dakikada Carlos Soler'in ağları sarsmasıyla 7-2 mağlup etti. İsrail ekibinin gollerini, 38. ve 50. dakikalarda Abdoulaye Seck kaydetti.

Messi, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen oyuncular arasında resmi maçlarda 10'un üzerinde gol ve asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.

Diğer yandan Messi Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hem 2+ gol atan hem de 2+ asist yapan en yaşlı oyuncu oldu (35 yaş 123 gün).

11 puanlı takımlar PSG ile Benfica üst tura adlarını yazdırırken, 3 puanlı Juventus ile Maccabi Haifa'nın üst tur şansı kalmadı.

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