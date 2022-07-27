Arjantinli oyuncu sorusuna yanıt veren Xavi, "Messi'nin şu anda başka bir kulüple sözleşmesi var. Yakın gelecekte aramıza dönmesi imkansız. Ancak başkanımız Laporta'nın da dediği gibi; Lionel ve Barcelona'nın hikayesi devam edecek. Neler olacağını göreceğiz" dedi.