Lionel Messi: Barcelona'dan ayrılmayı istememiştim

PSG'ye uyum sağlamakta zorlandığını ifade eden yıldız futbolcu,"Barcelona'da kalmayı planlamıştım. Ayrılmaya hazır değildim ve her şey çok hızlı oldu. Başka bir lig, başka bir kulüp. Bu, aramadığımız bir değişiklikti ve ilk başlarda zor oldu."dedi.