Barcelona'nın son 10 yıldaki başarılarında en çok katkısı olan isim Lionel Messi, İspanyol Marca gazetesine konuştu. Barcelona'nın efsane ismi, Ronaldo ile girdiği rekabetten seyircinin karlı çıktığını söyledi. Sezon başında Juventus'a transfer olan Portekizli için konuşan Messi, "Aramızdaki rekabet taraftarlar için çok iyi ve yararlıydı." dedi.

Ronaldo, bu dönemde 2 lig ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşırken; Messi, Barcelona formasıyla 9 (6'sı Ronaldo Real Madrid'deyken) kez lig şampiyonluğuna ulaştı, kariyerinde de 4 kez Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdı.

Futbolu sevdiğini dile getiren Lionel Messi, daha spesifik bir konuya dikkat çekti ve "Ancak ailem her şeyden önce gelir." ifadelerini kullandı.

Ronaldo, 2009'da Real Madrid'e geldikten sonra ikili arasında kıyasıya bir rekabet yaşanmış; iki isim de 5'er kez Altın Top ödülünü kazanmıştı.

Luka Modric'in kazandığı 2018 Altın Top ödülüyle ilgili konuşan Messi, ödülü kazanamayacağını anladığını belirtti ve "Adayları ilk gördüğümde kazanamayacağımı anladım" diye konuştu.

Barcelona ile bu sezon da üst düzey performans göstermesine karşın Lionel Messi, Arjantin ile Dünya Kupası son 16 turunda Fransa'ya 4-3 yenilerek elenmişti. Messi oylamada, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Ronaldo ve Modric'in gerisinde kalmıştı.