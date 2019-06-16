Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Lionel Messi, Copa America'da Kolombiya'ya 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.

"KOLAY DEĞİL ANCAK..."

Bu sonucu en kısa sürede atlatmaları gerektiğini vurgulayan Lionel Messi, "En iyi oynadığımız dakikalarda gol yedik. Yenilgiyle başlamak kolay değil ancak bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Ağlamaya devam edersek, Paraguay maçına da hazır olamayız" şeklinde açıklama yaptı.

"ÇABUK ATLATMALIYIZ"

Messi sözlerini, "Artık yarın hakkında düşünmeliyiz. Bu kupada önemli bir şansımız var. Bu yenilgiyi sindirmek biraz zaman alacak ama bunu çabuk atlatmalıyız. Adım adım ilerlemeliyiz" ifadeleriyle tamamladı.