Ünlü şarkıcı, "Hiç bu konuyu açmayın. Her şey söyleniyor. Sanatçıyız, göz önündeyiz. Yaptığımız en küçük değişiklik göze batıyor. Ben çok spor yapıyorum ve çok çalışıyorum. Gerisini açıklamak zorunda değilim" şeklinde cevap verdi.