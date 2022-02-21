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Linet'ten 'Geççek' yorumu: Bir fark bekledim ama göremedim

Linet'ten 'Geççek' yorumu

Linet, Tarkan'ın yeni çıkan şarkısı "Geççek" ile ilgili konuştu. Ünlü şarkıcı, "Şarkıda biraz hızlı gitmiş, ilk başta anlamadım. Sonra iyice dinledim ve pozitif olduğunu anladım. Tabii ki bir fark bekledim açıkcası ama pek göremedim. Yine de o Tarkan sonuçta..." dedi

21.02.2022 - 10:00 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Linet, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Yalnız başına sabah yürüyüşü yapan sanatçı, "Bugün hava çok güzeldi. Her şeyin tadını çıkarıyorum." dedi.

    Pilot bir sevgilisi olduğu konuşulan Linet, "Doğru insan olursa hayatımı sonuna kadar açacağım, flört devam ediyor. Geziyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Geçtiğimiz ay yurt dışına çıktık ve çok güzeldi. Ben giderken kokpite girmiyorum, yoksa dengesi bozulur." diye konuştu.

  • "BENİM HİÇ KORKUM YOK"

    İsrail'den yeni geldiğini belirten sanatçı, Kudüs'te yaptıkları Türk Gecesi hakkında konuştu. Linet, "Çok güzel geçti. Bayrağımızı orada gururla dalgalandırdım." ifadelerini kullandı.

    İsrail'de katıldığı müzik yarışması hakkında konuşan Linet, "İnsan konfor alanından çıkmalı biraz, yoksa kendisini geliştiremez. Ben 6 dilde şarkı söylüyorum, benim hiç korkum yok. Hepsi kendi adıma güzel tecrübeler oldu, olmaya devam ediyor." açıklamasını yaptı.

  • "KİMSE KİMSENİN MALI DEĞİL"

    Ünlü şarkıcıya, Hülya Avşar'ın, "Sosyal medya kullanan erkekle birlikte olmayın." sözleri hatırlatıldı.

    Linet, "Ben kimseye bir şey yasaklatamam, kimse kimsenin malı değil. Ben kimsenin telefonuna bakmam, kimse de benim alanıma giremez. Giden gider, kalan kalır." diyerek, sert bir çıkış yaptı.

  • "BİR FARK BEKLEDİM AMA GÖREMEDİM"

    Tarkan'ın yeni çıkan şarkısı "Geççek" ile ilgili de açıklamalarda bulunan Linet, "Şarkıda biraz hızlı gitmiş, ilk başta anlamadım. Sonra iyice dinledim ve pozitif olduğunu anladım. Tabii ki bir fark bekledim açıkcası ama pek göremedim. Yine de o Tarkan sonuçta." dedi.

    Parçanın birçok yere çekilmesine de değinen ünlü isim, "Müzik evrenseldir, müziği her yere çekebilirsin. İsteyen aşka, isteyen siyasete, isteyen politikaya çeker." ifadelerini kullandı.

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