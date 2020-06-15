"ÖPTÜĞÜN ÖRDEK DEĞİL"

Sanatçıyı uyaran bir takipçisi, masalları karıştırdığını belirterek "Öpünce prens olan kurbağa ile, büyüyünce kuğu olan ördek yavrusunu karıştırdın. Zaten öptüğün de ördek değil" dedi.