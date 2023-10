"AİLE BİREYLERİM SAVAŞIN ORTASINDA"

"Yapılan bu zulmün, akan bu kanın her iki taraf içinde bir an önce son bulması tek temennimdir" diyen Linet, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Benim de aile bireylerim, küçük yeğenlerim, dostlarım şu an savaşın ortasında. Savaşın kazananı olmaz. Akan kanın dini, dili, ırkı olmaz! Beni de böyle bir konuyla taraf gösterip yargılayıp hedefe koymanın vicdanı olmaz. Yorumlarınızı yaparken sizleri vicdanlı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum. Dileğim bir an önce akan kanın durması ve bu savaşın son bulmasıdır. Tüm ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum.