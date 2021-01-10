LINE Japonya merkezli bir uygulamadır. Ücretsiz bir şekilde yalnızca mesajlaşmanın değil, aynı zamanda ücretsiz sesli ve görüntülü aramaların keyfini bulunduğunuz her yerde çıkarmanızı sağlayarak iletişimi küresel anlamda yeniden şekillendiriyor. Peki, LINE nedir, özellikler nelerdir? LINE güvenliği nasıl sağlıyor? İşte detaylar...
LINE ÖZELLİKLERİ
★ Her zaman, her yerde ücretsiz sesli ve görüntülü arama
Nerede olursanız olun, hiçbir ücret ödemeden yüksek kaliteli aramaların tadını çıkarın. Aynı anda 200 kişiyle konuşabildiğiniz uluslararası aramalar bile tamamen ücretsiz! Görüntülü aramalar sırasında efekt ve filtreleri kullanarak daha da fazla eğlenin. (Bu özellik bazı cihazlarda kullanılamayabilir.)
★ Her şeyi konuşabildiğiniz sohbetler
Arkadaşlarınızla kolayca mesaj, fotoğraf, video, çıkartma, sesli mesaj ve konum paylaşın.
★ Eğlenceli ve kullanımı kolay sosyal ağ özellikleri
Mesajlardan fotoğraflara, videolardan konumlara, bir gün içinde yaşadığınız her anı Timeline’da arkadaşlarınızla paylaşın!
★ Dünyanın en popüler karakterlerine Mağaza’dan ulaşın
Yüzlerce popüler ve ücretsiz çıkartmaların yanı sıra, dünya çapında en sevilen karakterlerin muhteşem çıkartmalarına sahip olun! Geniş yelpazedeki LINE çıkartma setleriyle istediğiniz şekilde gününüze neşe katın.
★ Cihazınızı ve bilgisayarınızı otomatik olarak eşitleyin
İster mobil sürümle yolda olun ister PC veya Mac bilgisayarınızla masaüstü sürümüne bağlanın, LINE sohbetleriniz her zaman günceldir ve tüm sürümler arasında otomatik olarak eşitlenir.
★ Size özel depolama alanı: Keep
Mesajları, fotoğrafları, videoları ve çok daha fazlasını Keep’te depolayın, arkadaşlarınızla kolayca paylaşın.
★ Size LINE'ın Resmi Hesabından faydalı bilgiler gönderilecek
Bu Resmi Hesaplardan birini eklediğinizde seçtiğiniz ülkenin ünlülerinden orijinal mesajlar alabilirsiniz.
★ LINE Out ile uluslararası aramalar yapın
Cep telefonlarına ve sabit hatlara düşük ücretlerle uluslararası arama yapma özelliği ekleyin. LINE’da olmayan arkadaşlarınızı bile arayabilirsiniz.
Ayrıca, LINE Out Free ile reklamları izledikten sonra ücretsiz aramaların tadını çıkarın.
★ Face Play: En iyi yüz kazansın!
Yüz kaslarınızı esnetmeye hazır olun! Tekli modda yeni yüksek puanlara imza atın veya ikili modda arkadaşlarınızla karşılaşarak eğlenceyi ikiye katlayın. Bir görevi tamamladığınızda ya da sezon şampiyonu olduğunuzda özel ödülünüzü ve dış görünümünüzü almayı unutmayın!
★ Grup görüntülü aramalar sayesinde koyu sohbetlere ve büyük yuvarlak masa tadında buluşmalara her yerden katılabilirsiniz
Grubunuzdaki 200 arkadaşınızla aynı anda sohbet edin! Arkadaşlarınızla yüz yüze görüntülü sohbetlerin tadını çıkarın!
★ Arkadaşlarınızın fikirlerini anında öğrenmek için anketleri kullanın
Buluşacağınız yerlerden yiyeceğiniz yemeklere uzanan uzun tartışmalardan kurtulun ve anket oluşturarak kolayca karar verin.
LINE GÜVENLİKLİ Mİ?
Line uçtan uca şifreleme kullanmaktadır. Pek çok verinize ulaşabiliyor olsa da bunlara ulaşmasını ayarlar menüsünden engelleme mevcut.
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