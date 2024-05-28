Lindsay Lohan'dan doğum sonrası ilk bikinili poz
Bebeğini 10 ay önce dünyaya getiren Lindsay Lohan, tatilden ilk bikinili fotoğrafını paylaştı
- 1
Çiçeği burnunda anne Lindsay Lohan, bebeğiyle ilk tatiline çıktı. 37 yaşındaki ABD'li oyuncu, Yunanistan tatilinden fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
- 2
10 ay önce doğum yapan Lindsay Lohan, ilk bikinili pozunu paylaşarak hamilelik sonrası formunu gözler önüne serdi.
- 3
Eski formuna kavuştuğu görülen Lindsay Lohan'a ünlü takipçileri Paris Hilton, Jonathan Bennett gibi isimler beğeni mesajları gönderdi.
-
- 4
Mikonos'ta 36 yaşındaki finans uzmanı eşi Bader Shammas ile tatil yapan Lindsay Lohan, adadan fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmedi.
- 5
Lindsay Lohan, oğlunu Temmuz 2023'te dünyaya getirdi. Şimdiye dek bebeğinin hiçbir fotoğrafını paylaşmayan Lohan, hamilelik döneminde ise sık sık Instagram'da fotoğraf yayımlıyordu.
- 6
Nisan 2022'de evlenen Lohan ve Shammas çifti, bebek bekledikleri haberini Mart 2023'te duyurmuştu.
-