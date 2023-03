"THE PARENT TRAP" İLE YILDIZI PARLADI



Üç yaşında modellik yapmaya başlayan Lindsay Lohan, 10 yaşına kadar birçok dizi için kamera karşısına geçmişti. Lohan, büyük çıkışını çocuk yıldız olarak "The Parent Trap" filmiyle yapmıştı.



Oyuncu, filmin başarısından sonra başka yapımlar için kamera karşısına geçmişti. Lindsay Lohan, özellikle de 2004 yapımı "Mean Girls" adlı yapımla hafızalarda kalmıştı.