Kamera görüntüleri incelendi

Enis Yıldırım'ın haberine göre olay Trabzon’un en işlek caddelerinden biri olan Uzunsokak'ta 7 Haziran 2019 tarihinde yaşandı. 19 yaşındaki Z.K. adlı kızı taciz ettiği iddia edilen Suriyeli Said D. vatandaşlar tarafından darp edildi. Linçten son anda kurtulan ve tutuklanan Said D. hakkındaki soruşturma tamamlandı. MOBESE görüntülerini izleyen savcı, Uzunsokak'ta yürüyen şüphelinin yönünü değiştirdikten sonra Z.K. adlı genç kızı eliyle taciz ettiğini tespit etti.

TACİZDEN HAPİS CEZASI İSTEDİ

Tanıkların ifadesini alan ve görüntüleri izleyen savcı, Said D. hakkında 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Trabzon 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak olan Said D.’nin tutukluluğa yaptığı itirazı üst mahkeme tarafından reddedildi.