İHA

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Slovacko’yu 3-0 mağlup ettiği mücadelede sarı-lacivertli futbolcu Lincoln Henrique yıldızlaştı. Maçın 17. dakikasında Emre Mor’un golünde pası veren Henrique, 45+2. dakikada serbest vuruştan ve 81. dakikada uzaktan taptığı vuruşla iki kez fileleri sarstı. Brezilyalı futbolcu, 2 gol 1 asistle müsabakadaki tüm gollere etki ederken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.