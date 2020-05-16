Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı Cassio Lincoln, futbolu bıraktıktan sonra menajerlik kariyerini sürdürüyor. Lincoln, temsil ettiği oyunculardan Rafinha'ya ocak ayında Fenerbahçe'den teklif geldiğini açıkladı. Brezilyalı, "Fenerbahçe, Rafinha'ya ocak ayında çok ciddi bir teklif sundu ve transfer için ısrar etti. Rafinha, Flamengo'da çok mutlu olduğu için görüşmedi bile" dedi.

Sağ bek pozisyonunda görev yapan 33 yaşındaki Rafinha, Schalke 04 ve Bayern Münih formalarını giyerek uzun yıllar Avrupa'da kariyerini sürdürdü. Temmuz 2019'da Flamengo'ya transfer olarak ülkesine döndü.