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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Lincoln Henrique'nin yeni takımı belli oldu - Fenerbahçe transfer haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        Lincoln Henrique'nin yeni takımı belli oldu

        Fenerbahçe'de bir ayrılık daha... Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique ülkesine dönüyor. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 11:00 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:00
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        • 1

          Fenerbahçe, Lincoln Henrique’nin kiralık transferi için RB Bragantino ile anlaşma sağladı. Oyuncu kısa süre içerisinde Brezilya’ya gidecek.

        • 2

          Lincoln Henrique'nin ülkesine dönüyor. Brezilyalı futbolcu RB Bragantino takımına transfer olmak üzere.

        • 3

          Fenerbahçe, Lincoln Henrique’nin kiralık transferi için RB Bragantino ile anlaşma sağladı.

        • 4

          25 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Brezilya'ya gidecek.

        • 5

          Lincoln, Süper Lig'den MKE Ankaragücü'nün gündeminde yer alıyordu.

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