Lincoln'den depremzede aileye destek

DHA

Fenerbahçeli Lincoln Henrique, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hasara sebep olan depremden etkilenen çocuklu bir aileyi misafir ederek her türlü masraflarını karşılayacağını ve onlara destek vermek istediğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sarı-lacivertli futbolcu yaptığı paylaşımda, "Hepimiz depremzedelere destek olmalıyız. Aile olarak depremde evi yıkılan çocuklu bir aileyi her şey geride kalana kadar misafir etmek isteriz. Yetkililer bizimle iletişime geçebilir. İstanbul'a getirilecek ailenin tüm otel masraflarını karşılamaya hazırım" ifadelerini kullandı.

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