Limon ihracatına, 7 Nisan'da getirilen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön izninin aranması uygulaması yürürlükten kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğiyle, söz konusu ihracatta Tarım ve Orman Bakanlığı ön izninin aranması şartını getiren ve 31 Ağustos'a kadar uygulanması öngörülen 2020/7 sayılı tebliğ yürürlükten kaldırıldı.