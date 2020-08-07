Pandemi sürecinde tüketimi artan ve kilogram fiyatı 18 liraya kadar yükselen limona getirilen ihracat kısıtlaması Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Hasada sayılı günler kala yeni sezon öncesi mevcut pazarların kaybedilmemesi için gösterilen bu hassasiyet bütün taraflar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır" dedi.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 7 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla limon ihracatının Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlandığını hatırlattı. Uçak, “Bu karar 31 Ağustos’a kadar geçerliydi. Ancak Ticaret Bakanlığı süre dolmadan ön izin şartını kaldırdı. Limon tüketimi pandemi döneminde bağışıklığı güçlendiren C vitamini ihtiyacını karşılamaya yönelik yoğun talep nedeniyle arttı. Dolayısıyla fiyatlar birdenbire yükseldi. Martta marketlerde neredeyse yüzde 50’nin üzerinde en fazla fiyat artışının yaşandığı üründü. Bakanlıklarımız hem üreticiyi hem tüketiciyi koruma prensibiyle tedbirini aldı ve limon ihracatını ön izne bağladı. Daha sonra fiyatlar normal seviyelere döndü. Pandemi günlerinde birçok ülke gıda ihracatında kısıtlamaya gitti. Bizim ülkemizde uygulanan da tüm dünyanın almış olduğu tedbirlerden biriydi. Üreticilerimizin ihracatçılarımızın en büyük beklentisi planlı sürdürülebilir bir üretim ve tüketimin gerçekleşmesi. Hasada sayılı günler kala yeni sezon öncesi mevcut pazarların kaybedilmemesi için gösterilen bu hassasiyet bütün taraflar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Bu sayede üreticimiz emeğinin karşılığını alacaktır" diye konuştu.
950 BİN TON LİMONUN YARISI İHRAÇ
2019’da üretilen 950 bin ton limonun yarısının ihraç edildiğinden bahseden Uçak, 66 ülkeye 476 bin ton limon göndererek 245 milyon dolar rakamına ulaşıldığını sözlerine ekledi. Uçak, “2019’da en çok limon ihracatı gerçekleştirilen ülkeler; 65 milyon dolarla Rusya, 29 milyon dolar Irak, 20 milyon dolar Suudi Arabistan, 18 milyon dolar Romanya, 17 milyon dolar Ukrayna, 13 milyon dolarla Bulgaristan, 11 milyon dolarla Sırbistan ve Polonya, 6 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri. 2020’nin ilk 7 ayında ise 150 bin ton limonu 60 ülkeye göndererek 93 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu kararın ihracatımıza olumlu etkisini ve güzel yansımalarını göreceğiz. İlerleyen süreçte limon ihracatı daha da iyi noktalara gelecek. 2018’de yakaladığımız 330 milyon dolarlık ihracat rakamını bu sene yeniden yakalamayı hedefliyoruz. 31 milyon dolarla Rusya, 9 milyon dolarla Irak, 8 milyon dolarla Ukrayna ve Romanya, 7 milyon dolarla Suudi Arabistan Ocak-Temmuz döneminde en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke arasında yer alıyor" dedi.
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