07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ticaret Bakanlığının tebliğiyle limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Türkiye'de limonda yeni ürün hasadı 15 Ağustos'tan sonra başlıyor.
Son dönemde limonda tüketim artarken, depolardaki ürünün ağustosa kadar yurt içi talebi karşılamaya yeterli olmayacağı öngörüldü. İhracatın da etkisiyle limonun market ve pazar fiyatı 12 liraya tırmanırken, bu nedenle söz konusu ürüne yönelik ihracatın ön izne bağlanması uygun görüldü. Limonun kilogram fiyatının mevsim normalleri olan 5-6 lira civarında seyretmesi gerekiyordu.
Alınan önlemle, mevcut limon miktarının ağustos ayına kadar yurt içi tüketime yetmesi ve fiyatının dengelenmesi öngörülüyor.
Bakanlık yetkilileri, ağustos ayında yeni limon hasadının başlayacak olması nedeniyle ihracatta ön izin kararının da o ayın sonuna kadar uygulanacağını bildirdi.
MARKETTE EN FAZLA FİYAT ARTIŞI LİMONDA
Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından yapılan analizde de mart ayında markette en fazla fiyat artışının yüzde 55,63 ile limonda yaşandığı belirtilerek, "Limonda rekoltenin düşük olmasının yanı sıra depodaki ürünün azar azar piyasaya arz edilmesi fiyatlarda etkili oldu." değerlendirmesine yer verildi.
"İÇ TALEP UYGUN FİYATLARLA KARŞILANACAK"
Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan da AA muhabirine, limonun rekoltesinin düşük olması nedeniyle ürün fiyatının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde de yüksek seyrettiğini söyledi.
Salgınla artan talebin fiyatlara da yansıdığına dikkati çeken Tavşan, şunları kaydetti:
"Biz fiyatların bu seviyeye temmuz ayında ulaşmasını bekliyorduk. Çünkü eylül ayına kadar limon hasadı olmuyor. Kovid-19'dan dolayı talebin artmasıyla fiyat birdenbire yükseldi. Kamu da buna yönelik bir tedbir aldı. İç talebin uygun fiyatla karşılanması için ihracatı ön izne bağladılar. Böyle bir önlem alınacağı konuşuluyordu, o nedenle fiyatlarda gevşeme başladı."
Bu süreçte depolardaki limon miktarının tespit edilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Tavşan, "Limon üreticisi ve tüccarına da zarar vermemek lazım. Elinde limon olanlar var. Depolarda yeterli ürün tespit edilirse ihracata zaman zaman izin verilebilir. Fiyatlar çok düşerse limon üreticisini de düşünmek gerekiyor." diye konuştu.
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