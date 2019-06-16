16 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen yaklaşık 115 bin ton limon, Nevşehir'in Kavak ve Ortahisar beldelerinde yer altına oyularak yapılan, ortam koşulları sayesinde limonun kalın kabuklarının incelip, sulanarak lezzetli hale gelmesini sağlayan kayadan oyma doğal depolara sevk ediliyor.
Bu yıl hasat dönemindeki etkili yağışlar, binlerce ton limonun nemli olarak depolanmasına yol açtı. Limonun nemli olarak depolanması erken çürümesine ve fiyatların artmasına neden oldu.
Bölgedeki depolarda işçiler tarafından hummalı bir şekilde sürdürülen çalışmada, kasalar tek tek açılıp çürükler ayıklanıyor. İşçilerce yıkanıp silinen sağlam limonlar, yeniden kasalara konularak iç ve dış piyasaya sunuluyor.
Kavak beldesindeki depo işletmecilerinden Yavuz Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depoda ortalama 9 ay muhafaza edilebilen limonun nemli paketlenmesinin erken çürümeye yol açtığını, ortaya çıkan ürün kaybının da fiyatları etkilediğini belirterek, "Bu işin maliyeti ağır ve işçiliği zor. Çürümenin artması fiyatları etkiliyor. Limonun depo çıkış kilogram fiyatı 6 lira." dedi.
DEPOLARDA YÜZDE 30 FİRE
Depoya gelen ürünün yaklaşık yüzde 30'unun çürüdüğüne dikkati çeken Önal, "Hasat döneminde aşırı yağış olduğunda yatak limonlarda sorun oluştu. Yağış nedeniyle hem hasat az oldu hem de çürümeye yol açtı. Normal dönemlerde bölgedeki doğal depolara 7-8 milyon sandık limon giriyordu, bu yıl 5 milyon civarında sandık girişi oldu. Fire yüzde 10 civarındayken bu yıl yüzde 30'a çıktı." diye konuştu.
Önal, çürükleri ayıklanarak yeniden kasalanan limonların yüzde 70'inin iç piyasaya, kalan kısmının ise Rusya, Romanya, Ukrayna ve Irak başta olmak üzere farklı ülkelere gönderildiğini söyledi.
Depo sahiplerinden Ali Taşkın ise hasat dönemindeki aşırı yağışların üreticiyi olumsuz etkilediğine işaret ederek, "Çürüme olur ancak bu yıl çok daha fazla oldu, üreticinin mağdur olması verimin düşmesi maliyete yansıyor, fiyatlar da etkileniyor." ifadelerini kullandı.
Depodaki limonların temizlenmesi çalışmasına katılan işçilerden Ayşe Yaman ise uzun yıllardan beri çalıştığı kayadan oyma depolarda ilk kez bu denli yoğun bir çürümeye karşı mücadele yürüttüklerini anlattı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!