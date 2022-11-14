Limon bahçesini bir gecede katlettiler!

Mersin'in Mezitli ilçesinde Fatih Yalın'a (50) ait limon bahçesindeki 600 ağaç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kökünden kesildi. Şikayetçi olan Yalın, "Kim, neden böyle bir şey yapar? Hangi vicdan bu ağaçlara kıyar?" dedi.
Olay, 9 Kasım günü sabah saatlerinde Bazön köyünde meydana geldi. Fatih Yalın'a ait 5 dönüm arazi üzerine ekili 7 yaşındaki 600 limon ağacı kökünden testere ile kesildi. Komşusunun verdiği haber üzerine bahçeye giden Yalın, manzara karşısında şoke olup, jandarmaya haber verdi. Bölgede inceleme yapan jandarma, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
'600 AĞAÇTAN BİRKAÇ TANE KALMIŞ'
Bahçesine geldiğinde gördüğü manzara karşısında çok şaşırdığını belirten Fatih Yalın, "Sabah yan bahçeye gelen komşumuz ağaçların kesili olduğunu fark edince arayıp haber verdi. Hemen bahçeye geldik. 600'den fazla ağacımızın neredeyse hepsi kesilmiş. Birkaç ağaç ayakta kalmış. Görünce dünyalar başıma yıkıldı. Jandarmayı aradık, inceleme yaptılar. Bunu yapan vicdansızların bulunarak, en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.
'İLK DEFA PARA KAZANACAKTIM'
Ata yadigarı bahçedeki ağaçlarının kesildiğini anlatan Yalın, "Bu bahçeye çocuğum gibi baktım, ağaçlara her gün ilgi gösterdim. Üzerinde meyve olan ağaçlarım kökünden kesildi. Bu nasıl bir vicdansızlık? Keşke arabama, bana zarar verselerdi de bu ağaçlara kıymasalardı. 7 yaşındaki ağaçlar, meyve verme yaşına gelmişlerdi. İlk defa bu sene para kazanacaktım. Şimdi yeniden ekeceğim, en az 10 yıl geri gittim. Kim, neden böyle bir şey yapar? Hangi vicdan bu ağaçlara kıyar?" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!