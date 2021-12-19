Fransa'nın Limoges kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde, dünya 119 numarası Bogdan ile klasmanın 68. basamağındaki Van Uytvanck karşılaştı.

Van Uytvanck, 1 saat 25 dakika süren maçı, 6-2 ve 7-5'lik setlerle kazandı.

27 yaşındaki Van Uytvanck, bu sezon 2'nci, kariyerindeki 6. tekler şampiyonluğuna ulaştı.