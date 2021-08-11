Yalova'nın Altınova ilçesinde, Marmara Denizi'nde 2019 yılında yaklaşık 3 metre derinlikte tespit edilen, Bizans döneminin önemli yapılarından Kibatos Kalesi ile Limnae Antik Kenti'nde su altı kazı çalışmasına başlandı.
"Yalova İli Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması Projesi" çalışmaları kapsamında tespiti yapılan su altındaki kalıntılarda 2021 yılı çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Limnae Civetot Sualtı Kazıevi'ni ziyaret ederek, Yalova Müze Müdürü Ali Sinan Özbey ve Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Sualtı Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Serkan Gündüz ile görüştü.
Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Yalova Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Oral, yaptığı açıklamada, ilçedeki tarihi kimliğe önem verdiklerini vurguladı.
Tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarılması için de titizlik ve özveriyle çalışma yapıldığını belirten Oral, "Bu konuda çalışan tüm hocalarımıza, ekiplerimize, bakanlığımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte Altınova'dan daha güzel haberleri ulaştıracağımıza inanıyorum. Altınova'mız, Hersek Sahili, Hersek Lagünü Kuş Oteli, Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi, doğal lezzetleri ve güzelliklerinin yanı sıra tarihi kimliğiyle de Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olacak" değerlendirmesinde bulundu.
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