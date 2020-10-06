AA

Türkiye limanlarında elleçlenen yük miktarı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 artarak 367 milyon 642 bin 663 ton oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, limanlarda eylül ayında ve ocak-eylül döneminde elleçlenen yük miktarlarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ocak-eylül döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artış kaydederek 367 milyon 642 bin 663 ton oldu.

Eylülde elleçlenen yük miktarı ise 42 milyon 558 bin 947 ton olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET TARTIŞMALARI

Eylül ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 12 milyon 151 bin 593 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise yüzde 3 artarak 19 milyon 25 bin 862 ton olarak kayıtlara geçti.

Ocak-eylül döneminde dış ticaret amaçlı deniz yolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 270 milyon 571 bin 661 ton oldu.

İHRACAT İTHALATIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ AVRUPA'YLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Söz konusu dönemde deniz yolu ile yapılan ihracat ve ithalatın büyük bir bölümünü Avrupa ile gerçekleştiren Türkiye, eylül ayında ihracatta en fazla yük elleçlemesini İtalya'ya yaptı. Eylülde İtalya'ya 1 milyon 91 bin 268 ton yük elleçlemesi gerçekleştirildi.

İthalatta ise ilk sırayı Rusya aldı. Eylülde deniz yoluyla ithalatta en fazla yük elleçlemesi 5 milyon 219 bin 694 ton ile Rusya'dan yapılan taşımalarda gerçekleşti.

EN FAZLA ELLEÇLEMESİ YAPILAN YÜK HAM PETROL

Öte yandan eylülde dış ticarette en fazla yük elleçlemesi yapılan yük cinsi 2 milyon 389 bin 597 ton ile ham petrol, deniz yolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi ise 982 bin 260 ton ile klinker oldu.

Ocak-eylül döneminde Türk bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı 2 milyon 762 bin 185 ton ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,2 artış gösterdi.

Bu dönemde yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı da yüzde 5,3 artarak 28 milyon 415 bin 270 ton oldu.