Limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarı ocak-eylül döneminde arttı

AA

Limanlarda elleçlenen konteyner miktarı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 9 milyon 173 bin 116 TEU’ya, yük miktarı ise yüzde 6 artışla 389 milyon 784 bin 739 tona yükseldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, eylül ayına ilişkin konteyner ve yük istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, eylülde limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artarak 1 milyon 45 bin 53 TEU oldu. Ocak-eylül döneminde ise elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 9 milyon 173 bin 116 TEU olarak gerçekleşti.

Yunanistan, eylülde 108 bin 201 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 91 bin 713 TEU ile Mısır ve 80 bin 892 TEU ile İsrail takip etti.

Aynı ayda limanlarda deniz yoluyla yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 44 bin 313 TEU ile Mısır'a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 86,8'i (38 bin 478 TEU) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır'ı sırasıyla 43 bin 291 TEU ile Yunanistan'a ve 35 bin 401 TEU ile İspanya’ya yapılan konteyner yüklemeleri izledi.

Eylülde limanlarda deniz yoluyla yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 53 bin 696 TEU ile Yunanistan'dan gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 94'ü (50 bin 492 TEU) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Yunanistan'ı sırasıyla 49 bin 278 TEU ile İsrail'den ve 38 bin 405 TEU ile Mısır'dan gelen konteyner taşımaları takip etti.

Eylülde limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 763 bin 312 TEU konteynerin yüzde 10,1'i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Eylülde Türk bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,1 artarak 76 bin 897 TEU'ya yükselirken, yabancı bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı yüzde 3,6 azalışla 686 bin 415 TEU oldu.

- Limanlarda elleçlenen yük miktarı 45 milyon tona yaklaştı

Geçen ay limanlarda elleçlenen yük miktarı Eylül 2020'ye göre yüzde 5,6 artarak 44 milyon 926 bin 950 tona ulaştı. Ocak-eylül döneminde ise limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 389 milyon 784 bin 739 ton olarak kayıtlara geçti.

Eylülde limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artarak 13 milyon 451 bin 872 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı da yüzde 2,4 yükselerek 19 milyon 484 bin 868 ton oldu.

Ocak-eylül döneminde dış ticaret amaçlı deniz yolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,8 artarak 286 milyon 385 bin 80 ton olarak belirlendi.

Eylülde limanlarda briketlenmemiş taşkömürü yük cinsinde 2 milyon 384 bin 617 ton elleçleme gerçekleşti. Briketlenmemiş taşkömürü 836 bin 670 tonluk artışla bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Bunu sırasıyla 508 bin 719 ton artışla buğday ve mahlut (meslin), 269 bin 648 ton artışla ham petrol takip etti. Arpa ise 651 bin 603 tonluk düşüşle bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan yük cinsi olarak kayıtlara geçti. Bu yük cinsini sırasıyla 584 bin 140 tonluk düşüşle kok ve yarı kok kömürü ve 238 bin 462 tonluk düşüşle hurda demir izledi.

Eylülde ham petrol 2 milyon 401 bin 633 tonla dış ticarette limanlarda en fazla elleçlemesi yapılan yük cinsi oldu. Bunu sırasıyla 2 milyon 381 bin 46 tonla briketlenmemiş taşkömürü, 1 milyon 802 bin 838 tonla buğday ve mahlut (meslin) takip etti. Söz konusu ayda klinker limanlarda elleçlenen ihracat yükleri içinde 1 milyon 53 bin 437 tonla ilk sırayı aldı.

Eylülde deniz yoluyla yapılan dış ticarette en fazla yük elleçlemesi 4 milyon 882 bin 306 tonla Rusya ile yapılan taşımalarda gerçekleşti. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyon 333 bin 477 tonla ABD, 1 milyon 865 bin 514 tonla İtalya takip etti. Rusya ile yapılan taşımaların 264 bin 951 tonu Türk bayraklı, 4 milyon 617 bin 355 tonu ise yabancı bayraklı gemilerle gerçekleşti.

Geçen ay deniz yoluyla yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 153 bin 264 tonla İtalya'ya yapılan taşımalarda oldu. Bunu sırasıyla 1 milyon 46 bin 256 tonla İspanya'ya ve 1 milyon 37 bin 320 tonla ABD'ye yapılan taşımalar izledi. İtalya'ya giden yüklerin 373 bin 873 tonu Türk bayraklı gemilerle taşındı.

Deniz yoluyla yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 4 milyon 653 bin 901 tonla Rusya'dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya'yı sırasıyla 1 milyon 666 bin 990 tonla Kolombiya ve 1 milyon 296 bin 157 tonla ABD'den yapılan taşımalar takip etti. Rusya'dan gelen yüklerin 231 bin 854 tonu Türk bayraklı gemilerle taşındı.

Eylülde limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 32 milyon 936 bin 740 ton yükün yüzde 7,3'ünün taşıması Türk bayraklı gemilerle yapıldı.