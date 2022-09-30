ilk kez ortaya çıkmıştı... Defineciler köstebek yuvasına çevirdi

Van ve çevresinde son yıllarda azalan yağış ve artan buharlaşma, 'Dünyanın en büyük sodalı gölü' olan 3 bin 712 kilometrekarelik Van Gölü'de su seviyesinin düşmesine neden oldu.
DHA'nın haberine göre en belirgin çekilme ise su derinliğinin diğer kıyılara oranla daha az olduğu Erciş ilçesinde gözlendi.
Çekilme ile birlikte 2 yıl önce ilçenin 10 kilometre doğusunda bulunan Deliçay sularının Van Gölü'ne döküldüğü alanda ortaya çıkan liman kalıntılarına, yeni tarihi kalıntılar da eklendi.
TAŞLARIN OYULMASIYLA YAPILMIŞ
İlçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Çelebibağ Mahallesi sahilinde, bu yıl taşların oyularak yapıldığı yeni bir liman kalıntısı ortaya çıktı. Göldeki çekilme bölgede endişeye neden olurken, gün yüzüne çıkan yeni kalıntılar ise heyecanlandırdı.
Van Gölü'ne birleşme noktasındaki 20 metre yükseklikteki ana kayaya gemilerin rahat yanaşabilmeleri için yaklaşık 2 bin 700 yıl önce bölgede yaşayan Urartuların inşa ettiği liman ve günümüze ulaşan kalıntıları, definecilerin hedefi oldu.
KAZILARDA PATLATICILAR DA KULLANILMIŞ
3 metre genişliğindeki 11 basamaklı liman ve çevresindeki yaklaşık 5 dönümlük alan, adeta köstebek yuvasına döndü. Onlarca çukurun bulunduğu bölgede, kazılarda patlayıcılar da kullanıldığı gözlendi.
Karaya çıkan liman kalıntıları, fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Bölgeye gelen 25 yıllık doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, kalıntıların ortaya çıkmasının kendilerini heyecanlandırdığını, ancak definecilerin çevreye verdiği zararı görünce de büyük üzüntü yaşadıklarını anlattı. Coşar, "Arkadaşlarımızla birlikte yeni ortaya çıkan 11 basamaklı tarihi limanın fotoğraflarını çektik ve bölgeyi gezip, incelemelerde bulunduk. Amacımız çektiğimiz bu resimleri sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak, bölgenin tanıtımına katı sağlamaktı. Ancak gördüğümüz manzara ve oluşturulan köstebek yuvaları bize büyük üzüntü yaşattı. Bölge için gerekli güvenlik önlemlerin alınmasını istiyoruz" dedi.
"ÜZÜNTÜ YAŞADIK"
Adem Yolcu ise 10 yıldır doğa fotoğrafları çektiğini belirterek, "Urartular döneminden kalma 11 basamaklı tarihi limanın resimlerini çekmek istedik. Yalnız buraya gelen define avcıları bu alanda onlarca kazı yaparak limanın bulunduğu üst tarafı talan etmişler, üzüntü yaşadık" diye konuştu.
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