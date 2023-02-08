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Limak'tan deprem bölgesine yardım kampanyası

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremle 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken deprem bölgelerine yardım kampanyası başlatıldı. İşte, Limak'tan deprem bölgesine yardım kampanyası...

Giriş: 08.02.2023 - 17:26 | Güncelleme: ABONE OL
Limak'tan deprem bölgesine yardım kampanyası
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep'te hasara neden oldu. 10 ili vuran depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken deprem yardım kampanyaları düzenlenmeye başlandı. İşte, Limak deprem bölgesi yardom kampanyası detayları...

LİMAK DEPREM BÖLGESİ YARDIM KAMPANYASI

Limak, başta Hatay ve İskenderun olmak üzere bölgeye iş makinaları, vinç, ekskavatör, uzman kurtarma ve dağcı ekiplerini yönlendirdi. Ayrıca bölgeye konteyner gönderilmeye başlanırken bölge halkının da şantiyelerde misafir edildiği bildirildi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci

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