Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Limak Hatay’da 4 bin kişilik konteyner kent kuruyor

Limak Şirketler Grubu, deprem felaketinin büyük yıkım yarattığı illerden Hatay’da ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde belirlenen iki ayrı noktada toplam 4 bin kişinin barınabileceği konteyner kent kurulumuna başladı.

Giriş: 13.02.2023 - 12:22 | Güncelleme: ABONE OL
Limak Hatay’da 4 bin kişilik konteyner kent kuruyor
HABERTURK.COM

Limak’ın kurulumuna başladığı konteyner kentler yaklaşık 2 hafta içinde altyapıları ile birlikte tamamlanacak. Yatak, battaniye, ısınma, elektrik, sıcak su, banyo ve tuvalet gibi altyapı hizmetleri de Limak tarafından sağlanacak olan konteyner kentlerin sayısı önümüzdeki günlerde oluşacak planlamalara göre daha da artırılacak.

Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren Limak, tüm iştirakleri ve tecrübeli ekiplerini arama kurtarma ve yardım faaliyetleri için sahaya gönderdi. 150’ye yakın iş makinesi ve ekipmanı, söz konusu makineleri ve ekipmanları kullanacak uzman personeli ile birlikte afet bölgesine sevk etti. Farklı bölgelerdeki tüm şantiyelerinden afet bölgesine ulaşan yaklaşık 800 kişilik arama kurtarma ve dağcı ekibi bu bölgelerde çalışmalara devam ediyor.

Limak’ın iştirakleri olan Yeniköy Kemerköy Termik Santrali ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu’nun yanı sıra tüm Grup Şirketleri’nin yardım çalışmalarının da sürdüğü bildirildi. Şirket, yurt dışında faaliyet yürüttüğü tüm ülkelerden temin ettiği çadır, hijyen malzemesi, temel gıda, giysi, battaniye gibi malzemeleri de bölgelere yardım tırları ile sevk ediyor.

Diğer yandan deprem bölgesinden pek çok depremzede Ankara, Diyarbakır, Adana başta olmak üzere şantiyelerde ve Limak Çimento’nun Kilis, Şanlıurfa, Ergani misafirhanelerinde ağırlanıyor.

Grup şirketlerinden Limak Çimento, Çimko ve Oyak Çimento ile birlikte hasar gören Hatay Havalimanı’nın onarımı için yüklenici firmaya ürün ve hizmet ulaştırdı.

Bölgenin önemli bir lojistik üssü olan LimakPort İskenderun’da ise deprem ve yangın felaketlerinin ardından hasar tespit ve onarım çalışmaları devam ederken yardım gemileri limanı kullanmaya başladı.

Deprem bölgesinde ve şirketin Ankara’daki merkezinde kurulan kriz yönetimi masası ile çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Depremde 7 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Depremde 7 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Tüm gözler deprem bölgesinde! Peş peşe mucizeler yaşanıyor
Tüm gözler deprem bölgesinde! Peş peşe mucizeler yaşanıyor
LGS ne zaman, ertelenecek mi?
LGS ne zaman, ertelenecek mi?
TOKİ açıkladı: TOKİ İstanbul kura çekimi ertelendi mi?
TOKİ açıkladı: TOKİ İstanbul kura çekimi ertelendi mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.