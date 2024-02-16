Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. halka arzı talep toplama işlemleri sona erdi. Toplamda 155 milyon 930 bin lotun dağıtılacağı halka arzda hisseler bireysele eşit pay edilecek. Peki, Limak halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, konuya dair detaylar...