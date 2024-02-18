Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. halka arzı talep toplama işlemleri 16 Şubat itibarıyla sona erdi. Toplamda 155 milyon 930 bin lot bireysele eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek. Peki, Limak halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, konuya ilişkin detaylar...