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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Limak Filarmoni Orkestrası Bodrum'da - İş-Yaşam Haberleri

        Limak Filarmoni Orkestrası Bodrum'da

        Limak Vakfı tarafından kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, 25 Ağustos'ta Bodrum Antik Tiyatrosu'nda seyirci karşısına çıktı. 2 saatten fazla süren konserin geliri, kadın mühendislik öğrencilerinin eğitiminde kullanılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 16:10 Güncelleme: 26.08.2024 - 16:10
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        Limak Filarmoni Orkestrası Bodrum'da
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        Limak Filarmoni Orkestrası, Bodrum Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluştu.

        Bodrum Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde gerçekleşen konserde; Orkestra Şefi Beatrice Venezi, tenor Murat Karahan ve soprano Kristine Opolais binlerce izleyiciye performans sergiledi. Etkinliği iş, sanat ve medya dünyasından pek çok kişi izledi.

        Beatrice Venezi'nin şefliğini yaptığı 'Limak Filarmoni Orkestrası Operanın Yıldızlarıyla Yaz Konseri'nde, bilet satışından elde edilen gelir ise, 'Global Engineer Girls Türkiye' programından faydalanan kadın mühendislik öğrencilerinin eğitiminde kullanılacak.

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        #Bodrum Antik Tiyatrosu
        #Limak Grubu
        #Filarmonia İstanbul Orkestrası
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