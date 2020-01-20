Limak Enerji'den 'Tasarruf timi'

Limak Enerji, "Limak Enerji ile enerjik dokunuş" projesi kapsamında "tasarruf timi" kurdu. Enerji alanında uzmanlardan oluşan tim, ev ev dolaşarak vatandaşlara nasıl enerji tasarrufu sağlanacağı hakkında bilgi veriyor.

Timdeki uzmanlar, hem genel tasarruf çalışmaları hem de gittikleri evlerin özel durumlarına göre önerilerini ailelere aktarıyor. Doğru ampul kullanımından evdeki elektrikli eşyaların konumlarına kadar birçok alanda bilgilendirilen vatandaşlarda tasarruf konusunda farkındalık oluşturuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre bir ay önce başlayan proje kapsamında ziyaret edilen ve tasarruf tedbirlerinin uygulandığı evlerde aylık elektrik faturalarında yüzde 20'ye varan düşüş sağlandığı belirtildi.

"FATURA 191 LİRADAN 150 LİRAYA DÜŞTÜ"

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, yaptığı açıklamada, vatandaşlarda tasarruf bilinci oluşturmayı ve küçük dokunuşlarla enerjiyi daha verimli kullanarak, aile ve ülke bütçesine sağlayacakları katkıyı göstermeyi istediklerini anlattı. Aytac, şunları kaydetti:

"Projemiz kapsamında farklı demografik özellikteki ve farklı enerji tüketim gruplarındaki aileleri tek tek ziyaret ederek, elektrikli cihazların kullanımları, nasıl tasarruf ve verimlilik sağlanacağı hakkında bilgi veriyoruz. Isınma, aydınlatma, temizlik gibi faaliyetlerde kullanılan elektronik eşyaları tespit ederek, tüketim değerlerine bakıyoruz. Enerji verimliliği uzmanımız buzdolabı, fırın gibi beyaz eşyaların ve televizyon, bilgisayar gibi elektronik cihazların nasıl kullanılması ve konumlandırılması gerektiği, bulaşık, çamaşır makinesinde su ve enerji tasarrufunun nasıl yapılacağı, aydınlatmaların doğru seçimi gibi konularda ailelere danışmanlık yapıyor. Projemiz, Türkiye'deki enerji tüketiminin yüzde 25'inin ev kullanıcıları tarafından yapılması nedeniyle çok önemli."

Proje kapsamında bir uzmanın evleri gezerek, verimsiz ve uygun kullanılmayan elektrikli cihazları tespit ettiğini, durumu aile bireylerine aktardığını dile getiren Aytac, "Proje kapsamında ziyaret ettiğimiz bir ailemizde elektrik faturası aylık 191 lirayken verilen enerjik tüyolarla, faturalarını 150 liraya kadar düşürmelerini sağladık. Bu ailemiz ayda yüzde 20 tasarruf sağlayarak, yılda da yaklaşık 500 liraya varan fatura düşüşü gerçekleştirebilecek. Türkiye'de 2019 yılı tüketimine göre konutlarda 55-60 milyar kWh'lık bir elektrik tüketimi söz konusu. Bu da 40 milyar liraya tekabül ediyor. Burada yüzde 20'lik bir tasarruf sağlanması halinde 8 milyar lira vatandaşın cebine kalacak. Projemiz, tüm Türkiye'de pek çok aileyi bilinçlendirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

TASARRUF TÜYOLARI

Aytac, nasıl enerji tasarrufu yapılabileceğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımız, kombilerin sadece doğal gaz ile değil, elektrikle de çalıştığını unutmamalılar. Tasarruflu kombi seçimi yaparak, kalorifer peteklerinin önünü açık bırakarak, her yıl mutlaka kombi ve klima bakımı yaptırarak, ısı seviyesini sabit tutarak tasarruf sağlayabilirler. Ayrıca A+++ enerji sınıfı buzdolabı ve bulaşık makinesi kullanıldığında yüzde 50'ye kadar daha az bir tüketim yapılabiliyor. Aydınlatmada ise LED lamba akkor lambaya göre yüzde 90 verimlilik sağlıyor."

Aytac, televizyon, bilgisayar gibi elektrikli ev aletlerini uyku konumunda bırakmayıp güç tuşundan kapatmanın da tasarruf sağladığını sözlerine ekledi.