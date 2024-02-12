Limak Çimento halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. 'LMKDC' kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek Limak Çimento 16,20 TL hisse fiyatı ile halka arz olacak. Limak Çimento halka arzına ilişkin olası lot dağıtım sayıları, talep toplama tarihleri gibi bilgiler halka arz öncesinde netlik kazandı. Peki, "Limak Çimento halka arz ne zaman, kaç lot verir? Limak Çimento hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte Limak Çimento halka arz tarihleri...