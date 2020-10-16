James, şu ifadeleri kullanmıştı:

Her zaman isyan etmek önemli. Sanırım her zaman hatalar yapıyorum. Ben asla bir durumdan kaçmak ya da harekete geçmekten korkmak istemiyorum.

Bence kendinizi olayın içine atmak ve açık yüreklilikle hatalar yapmak daha iyi. Yanlış yönlendirilmiş de olsanız, buna açıksanız hatalarınızdan kurtulabilir ve onlardan ders alabilirsiniz.