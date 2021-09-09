"ASLA DAHA MUTLU OLAMAZDIM"

Rol aldığı 'Emily In Paris' dizisiyle gündemde olan Collins, daha sonra mutluluğunu, "Resmen sonsuza kadar birbirimizin olduk! Asla daha mutlu olamazdım" sözleriyle dile getirdi.

Düğününde uzun kollu dantelli bir gelinlik giymeyi tercih eden ünlü oyuncu, Charlie McDowell'e, "Asla birinin bir şeyi olmayı, senin bir şeyin olmak kadar istememiştim. Ve şimdi senin karın olacağım." diye seslendi.