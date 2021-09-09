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Lily Collins ile Charlie McDowell evlendi: Sonsuza kadar birbirimizin olduk! - Magazin haberleri

Lily Collins ile Charlie McDowell evlendi

Rol aldığı 'Emily In Paris' dizisiyle gündemde olan oyuncu Lily Collins, bir süredir aşk yaşadığı yönetmen Charlie McDowell ile dünyaevine girdi. Düğün pozlarını takipçileriyle paylaşan Collins, mutluluğunu, "Resmen sonsuza kadar birbirimizin olduk!" sözleriyle dile getirdi

09.09.2021 - 11:20 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Ünlü müzik grubu 'Genesis'in davulcusu Phil Collins ve Jill Tavelman'ın kızı aktris Lily Collins, oyuncu çift Malcolm McDowell ile Mary Steenburgen'in oğlu yönetmen Charlie McDowell ile nikah masasına oturdu.

  • Geçtiğimiz eylül ayında evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan Collins ile McDowell, mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu.

  • PERİ MASALI GERÇEK OLDU

    4 Eylül'de evlenen ünlü çift, düğün pozlarını yayınladı. Lily Collins, paylaşımında peri masalı gibi başlayan bu aşkın onun gerçeği olduğunu vurguladı.

  • "ASLA DAHA MUTLU OLAMAZDIM"

    Rol aldığı 'Emily In Paris' dizisiyle gündemde olan Collins, daha sonra mutluluğunu, "Resmen sonsuza kadar birbirimizin olduk! Asla daha mutlu olamazdım" sözleriyle dile getirdi.

    Düğününde uzun kollu dantelli bir gelinlik giymeyi tercih eden ünlü oyuncu, Charlie McDowell'e, "Asla birinin bir şeyi olmayı, senin bir şeyin olmak kadar istememiştim. Ve şimdi senin karın olacağım." diye seslendi.

  • "BU AN SONSUZA KADAR KAFAMIN İÇİNDE OYNAYACAK"

    Duygusal bir mesaj paylaşan McDowell de, gönderisinde, "Tanıdığım en cömert, düşünceli ve güzel insanla evlendim. Seni seviyorum. Bu an sonsuza kadar kafamın içinde oynayacak" ifadelerini kullandı.

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