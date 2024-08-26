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        Haberler Dünyadan Lily Allen'ın köpek itirafına tepki yağdı - Magazin haberleri

        Lily Allen'ın köpek itirafına tepki yağdı

        Sahiplendiği yavru köpekten kurtulduğunu söyleyen ünlü şarkıcı Lily Allen, eleştiri bombardımanına tutuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 10:27 Güncelleme: 26.08.2024 - 10:27
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        • 1

          Ünlü şarkıcı Lily Allen, podcast yayınında, kendisinin ve çocuklarının pasaportlarını yiyen köpeğinden kurtulduğunu ve onu geri verdiğini itiraf edince hayranları tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu.

          Lily Allen, kızlarıyla birlikte 2021'de bir köpek sahiplenmiş ancak köpeğin kendisinin ve çocuklarının pasaportlarını yemesinin ardından, hayvanı geri vermişti.

          39 yaşındaki İngiliz şarkıcı, köpeğin zarar verdiği belgeleri değiştirmenin bir servete mâl olduğunu, köpeği sahiplenmenin hayatını mahvettiğini anlatırken, pasaportların zarar görmesinin, kızlarının babalarını görmesini aylarca engellediğini ekledi.

        • 2

          "NE KORKUNÇ BİR İNSAN"

          Lily Allen'ın itirafı üzerine X platformu üzerinden eleştiri yağdı. Pek çok kişi, pasaportların zarar görmesinin köpeğin değil, Allen'ın suçu olduğunu belirtti.

          Bir kullanıcı; "Pasaportları yavru bir köpeğin ulaşabileceği bir yerde bıraktığı için sorumluluk aldı mı? Hayır. Köpekten kurtuldu. Ne korkunç bir insan" diye yazdı. Bir başkası, "Bu onun hatası, zavallı köpeğin değil" yorumunu yaparken; "Yavru köpeğin ulaşabileceği bir yere pasaport bırakmak Lily Allen'ın hatası" diyen pek çok kişi oldu.

        • 3

          "LÜTFEN BAŞKA KÖPEK ALMAYIN"

          Sadece sosyal medya kullanıcıları değil, hayvan hakları örgütü PETA da devreye girdi. PETA, Allen'a, bir köpek yavrusunu iade etmesinin dehşete düşürücü olduğunu belirten bir açık mektup yayınladı.

          Mektupta, köpeklerin uygunsuz hale geldiklerinde asla atılacak aksesuarlar olarak görülmemesi gerektiği belirtilirken, "İşte bu nedenle size yalvarıyoruz, lütfen başka bir köpek almayın" denildi.

        • 4

          "OYUNCAK KÖPEK GÖNDERECEĞİZ"

          PETA ayrıca Lily Allen'a gerçek bir köpeğin gerektirdiği özen, sabır veya bağlılığı gerektirmeyen mekanik bir oyuncak köpek yavrusu göndereceğini söyledi.

          Allen, podcast yayınında eşi David Harbor ile birlikte yeni bir köpek yavrusu sahiplenmeyi düşündüklerini de söylemişti.

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