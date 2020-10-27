"KİRALIK ELBİSE ARADIK"

Allen, Sam Cooper ile evliliğinden dünyaya gelen kızı ile bir mağazaya gittiğini söyleyerek, "Kızım ve ben, sabah Beautiful Brides (Güzel Gelinler) adlı bir mağazaya gittik. Kiralık elbise aramaya başladık. Sonra da bu elbiseyi buldum" dedi.