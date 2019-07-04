Fransız Mercato365 sitesinin haberine göre Thiago Mendes ve Youssouf Kone'yi Lyon'a satarak kasasını dolduran Lille, Yusuf Yazıcı için harekete geçti.

BONUSLARLA BİRLİKTE 20 MİLYON EURO

Lille, 22 yaşındaki Türk futbolcu için Trabzonspor'a 17 milyon Euro net, 3 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 15 gelir teklif etti.

Sporx'te yer alan habere göre Yusuf Yazıcı'ya uzun vadeli bir sözleşme teklif etmeye hazırlanan Fransız ekibi, bordo mavili takımdan gelecek teklifi beklemeye geçti.

TAKIMDAKİ 2. TÜRK OLACAK

Genç futbolcu, Lille'e gitmesi halinde Fransız ekibinde forma giyen 2. Türk futbolcu olacak. Bir başka Milli futbolcu Zeki Çelik de Lille formasını giyiyor.