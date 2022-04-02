Ligin 30. hafta mücadelesinde puan cetvelinin son sırasında yer alan Bordeaux'yu ağırlayan Lille, haftayı bir puanla kapadı.

Lille'de forma giyen milli futbolcular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.

Bu beraberliğin ardından Lille puanını 47, Bordeaux 23'e çıkardı.